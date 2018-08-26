В России могут уменьшить размер страховки для энергетиков

Президентская комиссия по ТЭК может рассмотреть 27 августа детали программы модернизации тепловых электростанций.

Так, будет предложено изменить параметры расчета гарантированной доходности (страховки) для энергетиков, пишут «Ведомости».

Согласно имеющимся предложениям, базовая доходность новых договоров может понизиться с 14% до 12%, а показатель ставки по облигациям федерального займа сократится с 8,5% до 7,5%. Это, по мнению экспертов, сможет снизить нагрузку на потребителей.

Ранее стало известно, что «Казаньоргсинтез» планирует построить электростанцию мощностью 250 МВт.