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В России могут уменьшить размер страховки для энергетиков

11:28, 26.08.2018
В России могут уменьшить размер страховки для энергетиков
Фото: pixabay.com

Президентская комиссия по ТЭК может рассмотреть 27 августа детали программы модернизации тепловых электростанций.

Так, будет предложено изменить параметры расчета гарантированной доходности (страховки) для энергетиков, пишут «Ведомости».

Согласно имеющимся предложениям, базовая доходность новых договоров может понизиться с 14% до 12%, а показатель ставки по облигациям федерального займа сократится с 8,5% до 7,5%. Это, по мнению экспертов, сможет снизить нагрузку на потребителей.

Ранее стало известно, что «Казаньоргсинтез» планирует построить электростанцию мощностью 250 МВт.

ПромышленностьЭнергетика
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