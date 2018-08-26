В Уфе прошла эвакуация очередного ТЦ

Фото: соцсети

Накануне в Уфе прошла экстренная эвакуация посетителей гипермаркета на улице Пархоменко. Тревога поднялась из-за сработавшей противопожарной сигнализации.

В соцсетях распространились снимки происходящего у ТЦ. Очевидцы рассказывают, что в магазине чувствовался запах горелого.

В МЧС утверждают, что тревога была ложной, передает ГТРК «Башкортостан». Сигнализация сработала без причины. Администрация гипермаркета провела эвакуацию 100 человек.

Напомним, что в июле в Уфе проходили масштабные эвакуации из торговых центров «Мега» и «Меркурий».