В Уфе эвакуировали более 500 человек из торгового центра «Меркурий»
Администрация Уфы сообщила о продолжающихся в городе проверках безопасности торговых центров. В среду из ТГК «Меркурий» были эвакуированы более 500 человек.
Система пожарной сигнализации комплекса находится в исправном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии.
Грубых нарушений проверяющие не выявили. Персонал показал знания инструкций.
В администрации напомнили, что посетителям торговых центров необходимо быть внимательными.
Напомним, что массовую проверку торговых центров в России продлили до 30 июля. На сегодня выявлено уже более 270 тысяч нарушений.
Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов озвучивал предварительные результаты проверок. Он назвал несколько торговых центров, которые работали в республике без каких-либо разрешительных документов.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым