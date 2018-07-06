В Уфе эвакуировали более 500 человек из торгового центра «Меркурий»

Администрация Уфы сообщила о продолжающихся в городе проверках безопасности торговых центров. В среду из ТГК «Меркурий» были эвакуированы более 500 человек.

Система пожарной сигнализации комплекса находится в исправном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии.

Грубых нарушений проверяющие не выявили. Персонал показал знания инструкций.

В администрации напомнили, что посетителям торговых центров необходимо быть внимательными.

Напомним, что массовую проверку торговых центров в России продлили до 30 июля. На сегодня выявлено уже более 270 тысяч нарушений.

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов озвучивал предварительные результаты проверок. Он назвал несколько торговых центров, которые работали в республике без каких-либо разрешительных документов.