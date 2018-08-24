В Альметьевске началась установка скульптуры «Каракуз» от Даши Намдакова

В Альметьевске начали тестовую установку новой скульптуры «Каракуз» известного бурятского скульптора Даши Намдакова. Об этом сообщается в группе «Альметьевск Life» в «ВКонтакте».

Памятник устанавливают перед штаб-квартирой «Татнефти». Отмечается, что официальное его открытие будет позднее.

Ранее Намдаков рассказал, что лепил фигуру в Великобритании и Италии. После этого мастера-литейщики отливали скульптуру высотой 7 метров в в итальянской Пьетрасанте еще в течение 10 месяцев.

Скульптор также сообщил, что памятник создан на основе народной легенды о татарской женщине-воительнице.