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В Альметьевске началась установка скульптуры «Каракуз» от Даши Намдакова

15:20, 24.08.2018

В Альметьевске начали тестовую установку новой скульптуры «Каракуз» известного бурятского скульптора Даши Намдакова. Об этом сообщается в группе «Альметьевск Life» в «ВКонтакте».

Памятник устанавливают перед штаб-квартирой «Татнефти». Отмечается, что официальное его открытие будет позднее.

Ранее Намдаков рассказал, что лепил фигуру в Великобритании и Италии. После этого мастера-литейщики отливали скульптуру высотой 7 метров в в итальянской Пьетрасанте еще в течение 10 месяцев.

Скульптор также сообщил, что памятник создан на основе народной легенды о татарской женщине-воительнице.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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