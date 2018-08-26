Абрамович обратился за помощью в инвестиционный банк для продажи «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился за помощью к специалисту инвестиционного банка Raine Group Джо Равитчу для рассмотрения вопроса о продаже футбольного клуба «Челси».

При этом источник в ФК заявил, что «Челси» «не продается» и его «владелец не думает о продаже клуба», пишет ТАСС со ссылкой на газету Sunday Times. Представитель Абрамовича отказался комментировать данную информацию, назвав ее «рыночными спекуляциями».

В июне СМИ сообщили, что Абрамович продает футбольный клуб «Челси». Он оценил его в 1,2 млрд евро (покупал за 160 млн евро).