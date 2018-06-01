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Абрамович продаст «Челси» из-за санкций

10:49, 01.06.2018
Абрамович продаст «Челси» из-за санкций
Фото: pixabay.com

Российский бизнесмен Роман Абрамович продает свой футбольный клуб «Челси». Он оценил его в 1,2 млрд евро (покупал за 160 млн евро).

Он не смог посмотреть на победу своего клуба в Кубке Англии из-за отказа ему в визе. Он предпринимал попытки ее получить, однако израильское гражданство заставило его резко передумать, сообщает The Times.

Ранее сообщалось, что Абрамович может стать жертвой ответных санкционных мер Великобритании в адрес России по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Среди возможных санкций в отношении бизнесмена — конфискация футбольного клуба «Челси».

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