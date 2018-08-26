Во Франции чемпион по боксу предотвратил попытку захвата самолета

Закончивший профессиональную карьеру боксер, двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин нейтрализовал дебошира, угрожавшего захватить лайнер, следовавший из Мюнхена в Париж.



Дебошир попытался проникнуть в кабину к пилотам и заставить их изменить курс, пишет РБК. Информацию об инциденте подтвердили французские правоохранительные органы.

«Я увидел, что он вел себя агрессивно и угрожал. Я спросил стюардессу, хочет ли она, чтобы я остался с ней и она ответила утвердительно», — рассказал боксер.

Когда дебошир попытался проникнуть в кабину, Сахибеддин и еще двое пассажиров повалили его на пол и надели на него наручники. После посадки мужчину арестовала полиция.

Ранее сообщалось, что актера Алексея Панина за дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, сняли с рейса.