Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 4,2 километра

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Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 4,2 километра. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс.Пробки».



Затор был зафиксирован на проспекте Ибрагимова, улице Копылова, Ленинградской улице, улице Вересаева, Ударной улице — от улицы Воровского до Малой Заречной улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно.

Накануне пробку длиной 2,8 километра зафиксировали на Тэцевской улице — от вертолетного завода до улицы Копылова. Пробка продержалась 1 час 50 минут.