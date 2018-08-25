«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 5:2
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» в рамках кубка Республики Башкортостан. Встреча прошла в Уфе и закончилась со счетом 5:2
В составе нижнекамцев отличились Рафаэль Бикмуллин, Эмиль Галимов, Павел Куликов, дубль оформил Андрей Сергеев. Соперник ответил шайбами Андре Петерссона и Никиты Михайлиса.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет против «Салавата Юлаева».
Ранее «Нефтехимик» официально объявил о переходе на «финскую» площадку.СпортХоккей Татарстан
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