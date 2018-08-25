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«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 5:2

13:16, 25.08.2018
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 5:2
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казахстанский «Барыс» в рамках кубка Республики Башкортостан. Встреча прошла в Уфе и закончилась со счетом 5:2

В составе нижнекамцев отличились Рафаэль Бикмуллин, Эмиль Галимов, Павел Куликов, дубль оформил Андрей Сергеев. Соперник ответил шайбами Андре Петерссона и Никиты Михайлиса.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет против «Салавата Юлаева».

Ранее «Нефтехимик» официально объявил о переходе на «финскую» площадку.

СпортХоккей Татарстан
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