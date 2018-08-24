«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на турнире в Латвии

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» на Кубке Латвийских железных дорог в рамках предсезонного турнира.

Матч закончился со счетом 4:3 (0:1; 2:0;1:2; 1:0) в пользу «Ак Барса». В составе «барсов» отличились Андрей Попов (23-я минута) и Иржи Секач (47-я), дубль реализовал Роб Клинкхаммер, забив вторую шайбу в овертайме. В составе ярославцев голы реализовали Михаил Беляев, Даниил Апальков и Егор Коршков.

Ранее «Ак Барс» со счетом 4:2 одержал победу над минским «Динамо» в рамках предсезонного Кубка Латвийской железной дороги.