Федералы задержали замглавы МВД Марий Эл – СМИ

Замминистра внутренних дел Марий Эл Сергей Федорович задержан. Сайт регионального МВД уже удалил информацию о нем.

Дело замминистра ведут правоохранители из Москвы, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на источники.

Напомним, что на протяжении этой недели в республике развивался скандал с задержанием вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова. Накануне Следком официально сообщил, что чиновник арестован по подозрению в получении взятки.