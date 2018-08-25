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Федералы задержали замглавы МВД Марий Эл – СМИ

11:47, 25.08.2018
Федералы задержали замглавы МВД Марий Эл – СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замминистра внутренних дел Марий Эл Сергей Федорович задержан. Сайт регионального МВД уже удалил информацию о нем.

Дело замминистра ведут правоохранители из Москвы, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на источники.

Напомним, что на протяжении этой недели в республике развивался скандал с задержанием вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова. Накануне Следком официально сообщил, что чиновник арестован по подозрению в получении взятки.

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