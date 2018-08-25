Боевики готовят инсценировку химатаки в Сирии — Минобороны РФ

В Сирии боевики готовят инсценировку химатаки. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, провокация готовится в районе города Джиср Эш-Шугур в провинции Идлиб. Боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра», запрещена в РФ) уже завезли туда восемь емкостей с хлором. Кроме того, туда прибыла специальная группа боевиков, которые должны разыграть спасение пострадавших от химоружия в облачении «Белых касок».

По его словам, инсценировка должна послужить поводом для очередного ракетного удара по Сирии США и их союзниками. Так, в Персидский залив уже прибыл эсминец ВМС США The Sullivan, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, пишет «РИА Новости».

Косвенным подтверждением того, что Вашингтон планирует очередной акт агрессии, по словам Конашенкова, служит то, что ранее США предупредили Россию о возможном военном ударе по Сирии в случае, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в стране.