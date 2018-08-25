В китайском Харбине в результате пожара в отеле погибли 18 человек

В результате пожара в гостинице в китайском Харбине погибли 18 человек. Число пострадавших не называется.

Как передает People's Daily China в Twitter, на месте инцидента продолжаются спасательные работы, поэтому число погибших не окончательное. Правоохранительные органы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#BREAKING: 18 people were killed after a fire broke out at a hotel in Harbin, NE China's Heilongjiang province, early Saturday; rescue operations underway pic.twitter.com/DXzr8D8ZgJ

— People's Daily,China (@PDChina) 25 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Позже пожар полностью ликвидировали. Документы в результате инцидента не пострадали.