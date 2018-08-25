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В китайском Харбине в результате пожара в отеле погибли 18 человек

07:22, 25.08.2018
В китайском Харбине в результате пожара в отеле погибли 18 человек
Фото: pixabay.com

В результате пожара в гостинице в китайском Харбине погибли 18 человек. Число пострадавших не называется.

Как передает People's Daily China в Twitter, на месте инцидента продолжаются спасательные работы, поэтому число погибших не окончательное. Правоохранительные органы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Позже пожар полностью ликвидировали. Документы в результате инцидента не пострадали.

Происшествия
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