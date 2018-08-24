Пожар в здании Центробанка полностью ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали пожар в здании Банка России в центре Москвы.
«Пожар в здании Центробанка на Неглинной улице полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 30 кв. м», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Движение по Неглинной улице перекрыли, но пожарным было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.Происшествия
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