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Пожар в здании Центробанка полностью ликвидировали

21:10, 24.08.2018
Пожар в здании Центробанка полностью ликвидировали
Фото: скриншот

Пожарные полностью ликвидировали пожар в здании Банка России в центре Москвы.

«Пожар в здании Центробанка на Неглинной улице полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 30 кв. м», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Движение по Неглинной улице перекрыли, но пожарным было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.

Происшествия
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