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Пожар в Центробанке не повредил документы

00:51, 25.08.2018
Пожар в Центробанке не повредил документы

Пожар в здании Центробанка РФ в центре Москвы, по предварительным данным, не затронул важную документацию.

«Предварительно, документы при пожаре не повреждены», — передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Движение по Неглинной улице перекрыли, но пожарным было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей. Пожар полностью ликвидировали.

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