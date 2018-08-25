Пожар в Центробанке не повредил документы

Пожар в здании Центробанка РФ в центре Москвы, по предварительным данным, не затронул важную документацию.



«Предварительно, документы при пожаре не повреждены», — передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Движение по Неглинной улице перекрыли, но пожарным было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей. Пожар полностью ликвидировали.