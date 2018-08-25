Пожар в Центробанке не повредил документы
Пожар в здании Центробанка РФ в центре Москвы, по предварительным данным, не затронул важную документацию.
«Предварительно, документы при пожаре не повреждены», — передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что горит пятый этаж здания Банка России. Движение по Неглинной улице перекрыли, но пожарным было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей. Пожар полностью ликвидировали.Происшествия
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