Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» вокалистке Крымской филармонии
Президент Татарстана подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист РТ» артисту-вокалисту Крымской государственной филармонии Эмине Мустафаевой.
Также глава РТ присвоил ряду деятелей такие звания, как «Заслуженный учитель РТ», «Заслуженный архитектор РТ», «Заслуженный машиностроитель РТ», «Заслуженный работник физической культуры РТ» и «Заслуженный химик РТ», передает газета «Республика Татарстан».
Ранее Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» восьми деятелям культуры.ОбществоВласть Татарстан
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