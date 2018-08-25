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Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» вокалистке Крымской филармонии

06:59, 25.08.2018
Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» вокалистке Крымской филармонии
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист РТ» артисту-вокалисту Крымской государственной филармонии Эмине Мустафаевой.

Также глава РТ присвоил ряду деятелей такие звания, как «Заслуженный учитель РТ», «Заслуженный архитектор РТ», «Заслуженный машиностроитель РТ», «Заслуженный работник физической культуры РТ» и «Заслуженный химик РТ», передает газета «Республика Татарстан».

Ранее Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» восьми деятелям культуры.

ОбществоВласть Татарстан
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