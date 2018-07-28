Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» восьми деятелям культуры
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении восьми деятелям культуры почетного звания «Заслуженный артист Республики Татарстан».
Звания удостоены артисты драмы ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина» Гайзуллин Рустем Рифхатович, Гайнуллина Гузель Хусаеновна Хафизова Гульчачак Асхатовна, артист-кукловод ГАУК РТ «Набережночелнинский государственный театр кукол» Салихова Татьяна Михайловна.
Также почетная награда присвоена артистам оркестра МАУК г. Набережные Челны «Камерный оркестр Игоря Лермана» Савочкину Павлу Владимировичу, Горшковой Наталии Геннадьевне, артисту оркестра МАУК г. Набережные Челны «Джазовый оркестр «Визит» Кабанову Александру Михайловичу, артисту оркестра ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана» Эйленкригу Вадиму Симовичу, передает общественно-политическая газета «Республика Татарстан».
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