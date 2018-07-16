ВЭБ определился с пятью непрофильными активами на продажу — СМИ

Внешэкономбанк определил первые непрофильные активы, которые банк может выставить на продажу.



Это два торговых центра в Москве — торгово-деловой центр «Новинский пассаж» и универмаг «Цветной», чешский металлургический завод Pilsen Steel, новосибирский торговый центр «Сибирский молл» и сочинская гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre, передает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

«Новое руководство ВЭБа исходит из того, что Банк развития не должен управлять торговыми центрами, гостиницами и металлургическими заводами», — пояснил источник.

Отмечается, что решение о продаже каждого объекта будет приниматься комитетом по стратегии при наблюдательном совете госкорпорации. При этом универмаг «Цветной» уже официально выставлен на продажу. Конкретных сроков по реализации объектов нет.

«ВЭБ будет ожидать добросовестных покупателей, гарантирующих дальнейшее экономическое развитие активов, сохранение коллективов, технологий и т. д.», — добавил источник.

Ранее Министерство финансов РФ, Центробанк и Внешэкономбанк обсудили наделение госкорпорации полномочиями негосударственного пенсионного фонда.