Ученые назвали самым вредным продуктом кокосовое масло

Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала кокосовое масло «чистым ядом».



По словам эпидемиолога, кокосовое масло более чем на 80 процентов состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем свиное сало, и на 60 процентов больше, чем говяжий жир, передает «РИА Новости».

Отмечается, что жиры повышают содержание «плохого холестерина» (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали вирус одноразового действия, который способен разрушать раковые клетки.