Ученые назвали самым вредным продуктом кокосовое масло
Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала кокосовое масло «чистым ядом».
По словам эпидемиолога, кокосовое масло более чем на 80 процентов состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем свиное сало, и на 60 процентов больше, чем говяжий жир, передает «РИА Новости».
Отмечается, что жиры повышают содержание «плохого холестерина» (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали вирус одноразового действия, который способен разрушать раковые клетки.ОбществоМедицина
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