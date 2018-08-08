Российские ученые создали разрушающий раковые клетки вирус

Российские ученые создали вирус одноразового действия, который способен разрушать раковые клетки. Об этом рассказали сотрудники Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта.

Новый препарат вступает в контакт только с раковыми клетками, которые содержат на поверхности белок плазмолипин. Этим он отличается от большинства используемых в настоящее время лекарств. Они обладают сильным токсическим действием и уничтожают в том числе здоровые клетки.

Лекарство создано на основе ранее неизвестного эндогенного ретровируса, получившего название McERV. Действие препарата уже протестировано на клетках человека, пишут «Известия».

В этом году ученые планируют продолжить испытания препарата на животных. После всех проверок препарат может быть передан медикам для клинических испытаний.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство выпустит новые препараты для лечения рака.