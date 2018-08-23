Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра

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Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 2,8 километра. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован на Тэцевской улице — от вертолетного завода до улицы Копылова. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к «Миллениуму» (5 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Накануне пробку длиной 3,2 километра зафиксировали на улице Вишневского — от проспекта Универсиады до моста «Миллениум».