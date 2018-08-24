Призывник из Нижнего Новгорода погиб на учениях под Муромом

Накануне солдат-срочник из Нижнего Новгорода погиб на учениях под Муромом. По предварительным данным, он утонул, упав с понтона.

Юноша 1996 года рождения участвовал в учениях инженерных войск на Оке в районе автомобильного моста, через который проходит трасса Касимов — Нижний Новгород, передает «6 канал».

Председатель регионального отделения Комитета солдатских матерей России Людмила Ярилина рассказала, что в воинской части и прокуратуре ей не предоставили никаких данных.

«Я говорю, а как же родители, как это все? Они мне сказали, что сообщат, не переживайте», — приводит ее слова телеканал.

Напомним, что в том же районе семеро призывников из Уфы получили переломы в аварии на армейских играх.