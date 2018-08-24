Все матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

По сообщению официального сайта РПЛ, все матчи пятого тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания. Такое решение принято в связи с кончиной олимпийского чемпиона 1956 года Алексея Парамонова.

«Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. В этот тяжелый час мы с вами. Крепитесь. Все матчи 5-го тура Российской премьер-лиги и Первенства России по футболу среди молодежных команд начнутся с минуты молчания в память об Алексее Александровиче», — говорится в заявлении.

Отметим, что первый матч пятого тура состоится уже сегодня, в 19.30 свой матч сыграют тульский «Арсенал» и «Ростов». Казанский «Рубин» завтра на домашнем стадионе примет московский ЦСКА, начало игры в 16.30.