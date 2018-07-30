Авиакомпании оценили рост цен на билеты из-за повышения НДС на рейсы через Москву

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с действующих 10% до 20% станет подорожание билетов на 8–10%.

Как сообщает «Коммерсант», возврат к налоговой ставке в 20% для внутренних перелетов через Москву обсуждается в связи с предложением председателя совета директоров «Реновы» Виктора Вексельберга установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы.

В АЭВТ полагают, что для полетов через Москву рассматриваются несколько вариантов: обнулить ставку, сохранить на уровне льготных 10% или же повысить до 20%. По словам источников газеты, последний сценарий министр финансов Антон Силуанов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее сообщалось, что авиакомпании повысят цены на билеты из-за дорогого керосина.

