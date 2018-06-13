Скайп вам в помощь

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Репортаж с лекции Тимура Бекмамбетова

Фото: Олег Тихонов

На книжном фестивале, организуемом центром современной культуры «Смена», прошла лекция кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова о новом языке кино — скринлайфе. Что собой представляет это направление и насколько оно перспективно, разбиралась корреспондент «Реального времени».

Фильмы, клипы, рекламные ролики

Последнее время Тимур Бекмамбетов зачастил в Казань и, похоже, его визиты носят частный характер, пока ни о каких кинопроектах, связанных с Татарстаном речь не шла. Пару недель назад Бекмамбетов был замечен в обществе Наталии Фишман на премьере эскиза спектакля, посвященного Мергасовскому дому, прошедшего в рамках лаборатории «Город. Арт-подготовка».

На лекцию на Черное озеро, которая прошла в рамках книжного фестиваля, организуемого центром современной культуры «Смена», режиссер тоже пришел в сопровождении помощницы президента РТ Наталии Фишман. Пока отстраивали технику, Бекмамбетов и Фишман потягивали кофе из бумажных стаканчиков и неформально общались с первыми рядами аудитории.

Послушать же лекцию Бекмамбетова о новом языке в кино собралось большое количество народа, сидячих мест не хватило даже на ступеньках лектория, и часть публики стояла плотным кольцом.

На лекцию на Черное озеро, которая прошла в рамках книжного фестиваля, организуемого центром современной культуры «Смена», режиссер тоже пришел в сопровождении Фишман



Тимур Бекмамбетов, окончивший театральный институт в Ташкенте по специальности «художник театра», после того, как завершил недолгую карьеру сценографа, начал с производства клипов. Его карьера на поприще производства рекламных роликов развивалась стремительно. Еще на заре развития рекламы в бывшем СССР он подготовил рекламный сюжет о банке «Кредит-Москва».

Потом были рекламные ролики для банка «Менатеп» и, наконец, крупный проект — двадцать рекламных роликов для банка «Империал». Проект под названием «Всемирная история от банка «Империал» стала классикой российской рекламы. В девяностые годы Тимур Бекмамбетов был самым заметным клипмейкером на рекламном рынке.

Параллельно развивалась кинокарьера Бекмамбетова — фильм на актуальную тогда тему о афганской войне «Пешаварский вальс» получил призы в Карловых варах и на Кинотавре. Но по-настоящему известным Бекмамбетова сделали фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» с обилием спецэффектов. Продолжение культовой «Иронии судьбы» нельзя назвать удачей Бекмамбетова, но через год после выхода этой ленты на экран режиссер начинает снимать в Голливуде, где успешно работает и в качестве режиссера, и в качестве продюсера.

Жизнь на экране

Лекция Тимура Бекмамбетова была посвящена новому направлению в кино, его новому языку под названием «скринлайф». «Пять лет назад я снимал фильм, и мне как-то звонила по скайпу моя коллега, я был в Лос-Анджелесе, она в Москве, и мы обсуждали постер нового фильма. Коллега расширила свой экран в скайпе и показала мне этот постер. Когда обсуждение завершилось, коллега забыла нажать кнопку и прекратить трансляцию со своего экрана. И случилось невероятное, через некоторое время я обнаружил, что я вижу, что она делает, обсуждая со мной наши проблемы. И то, что происходит на экране, это не предназначено для меня. Она писала кому-то письма, покупала вещи в онлайн-магазине. И я понял, что оказался внутри другого человека. Я видел все, что происходит на ее экране и был внутри нее. Через минуту я сказал, что вижу, что она делает и попросил выключить экран, но в это время у меня появилась мысль, что наши экраны, они очень значимы для нас, и то, что происходит на экранах наших компьютеров — это важная личная для нас вещь и рассказать про сегодняшнюю жизнь, про наши события, невозможно, не показывая экраны», — рассказал Тимур Бекмамбетов.

Лекция Тимура Бекмамбетова была посвящена новому направлению в кино, его новому языку под названием «скринлайф»



Так у режиссера появилась мысль, что можно снимать фильмы, действие которых происходит на экранах компьютеров. После этого он снял в Лос-Анджелесе первый такой фильм, который назвал «Убрать из друзей». Уникальность ленты в том, что действие полностью происходило на экране компьютера, новое направление получило название «скринлайф».

Фильм прошел во многих странах мира и стал коммерчески успешным. С тех пор Бекмамбетов снял семь подобных лент, действие в них происходит на экранах компьютеров или телефонов, ленты сняты в самых разных жанрах. Один фильм, например, снят по мотивам пьесы Сирано де Бержерака, в нем молодой человек помогает другу познакомиться в интернете с девушкой и сам в нее влюбляется. Как видите, даже классика поставляет сюжеты для скринлайфа.

Кино в телефоне

Герой в подобных фильмах всегда действует только на экране. Бекмамбетов полагает, что со скринлайфа начался новый тип кинематографа, кстати, практически незатратный. Снимать такое кино может практически каждый желающий, для этого надо иметь телефон с хорошей веб-камерой и скачать определенную программу. Не нужно ни света, ни грима, ни декораций. Бекмамбетов привел пример: бюджет одного такого его фильма был менее миллиона долларов, собрал же он в прокате более шестидесяти миллионов.

«В нашей нынешней жизни самые важные события происходят на экранах, как только нам становится скучно друг с другом, мы утыкаемся в экран телефона. Отправляем сообщения, проверяем почту и так далее. Иногда люди сидят в кафе за одним столиком, но не разговаривают, а посылают друг другу смс. Мы так сегодня живем. Я, например, треть своей жизни провожу, глядя на экран своего телефона или компьютера. Это значит, что треть событий моей жизни происходит на экране», — полагает Бекмамбетов.

Бекмамбетов полагает, что со скринлайфа начался новый тип кинематографа, практически незатратный



По его мнению, рассказать о сегодняшней жизни, не показывая экран, невозможно. Глядя на экран, видно, что жизнь полна событий — мы миримся, ссоримся, теряем друзей, обретаем друзей, объясняемся в любви и так далее. События в телефоне для нас очень важны.

«Мы участвовали с такими фильмами на нескольких международных кинофестивалях и получали призы зрительских симпатий. Для меня это самые главные призы, потому что мы снимаем кино для зрителей», — говорит режиссер.

Безусловно, снять самому фильм — дело заманчивое. Но каков при этом будет уровень художественности? Не приведет ли скринлайф к девальвации профессии режиссера и оператора, да и актерский тоже? Пока эти вопросы остаются без ответа.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов