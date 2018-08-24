«Казаньоргсинтез» помог собраться в школу будущим первоклассникам

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

В Казани, в центре дополнительного образования «Заречье», подвели итоги акции «Помоги собраться в школу». В рамках акции ПАО «Казаньоргсинтез» помогло приобрести ученические наборы будущим школьникам Кировского и Московского районов.



В этот день 88 ребятам подарили портфели с канцтоварами, которые пригодятся им в учебном году. Так как праздничные мероприятия выпали на 22 августа, День Государственного флага Российской Федерации, подарки ребятам были украшены триколором. Организаторы также подготовили для будущих первоклассников мастер-классы, игры и концертную программу.



— От руководства и работников ПАО «Казаньоргсинтез» поздравляю вас с наступающим первым сентября. Уже через несколько дней перед вами школа распахнет свои двери, за ними вас ждет много интересного. Руководство Республики Татарстан и все взрослые делают так, чтобы у вас было всё для получения качественного образования и полезных знаний. Используйте эти возможности в полной мере, и пусть все ваши желания сбудутся, — поздравил будущих первоклассников Фанур Альмиев, начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез».



Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в Татарстане проводится уже десятый год подряд. Благодаря ей дети из малообеспеченных семей и находящиеся в сложной жизненной ситуации получают бесплатные ученические наборы. В рамках акции «Казаньоргсинтез» ежегодно спонсирует приобретение ученических наборов для первоклассников Кировского и Московского районов. В этом году в первый класс пойдут 2 906 детей, проживающих в Кировском и Московском районах Казани. 394 будущих школьника нуждаются в социальной помощи.



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