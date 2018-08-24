В Удмуртии «подъемные» начнут выплачивать всем молодым учителям

Молодые учителя в городах Удмуртии начнут получать единовременные выплаты, которые на сегодняшний день предусмотрены только сельским педагогам. Об этом сегодня на республиканском образовательном форуме «Удмуртия — территория образования» заявил глава республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства.

В настоящее время право на получение единовременной выплаты в размере до 80 тысяч рублей имеют молодые учителя, преподающие в сельских школах. Однако проблема нехватки кадров отмечается и в городах республики. В Ижевске сейчас около 300 вакансий учителей.

— Для решения проблемы мы выделим дополнительные средства, чтобы поддержать молодых специалистов в городе единовременными выплатами хотя бы на том уровне, что получают выпускники, уезжающие на работу в село. Но этого, конечно, явно недостаточно, — сказал Александр Бречалов

При этом он поручил вице-премьеру Анастасии Муталенко в процессе работы над республиканским бюджетом 2019 года предусмотреть дополнительные меры поддержки начинающих педагогов.

Кроме того, планируется заложить в бюджете 80 млн рублей на целевые компенсационные выплаты педагогическим и техническим работникам за работу по подготовке и проведению итоговой государственной аттестации.