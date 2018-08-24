Фаттахов о песнях Монеточки: «Я не буду в свободное время слушать эти композиции»

Новый министр по делам молодежи Татарстана Дамиру Фаттахов рассказал, что он не стал бы в свободное время слушать песни Лизы Монеточки (Елизавета Гырдымова). Своим мнением он поделился перед встречей с активистами молодежной школы «Открытие талантов».

«Мне важно понимать настроения молодежи. Когда я сюда ехал, мне дочь порекомендовала послушать Монеточку: „А вдруг тебя спросят, а ты не знаешь, кто это» — рассказал Фаттахов.



По его словам, первую песню он включил с улыбкой.

«Понятно, что я не буду в свободное время слушать эти композиции, но для меня важно понимать, что это нравится своей целевой аудитории, значит, есть какой-то запрос» — цитирует Фаттахова ИА „Татар-информ“.

Напомним, что 22 июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Дамира Фаттахова министром по делам молодежи РТ. Ранее он занимал пост первого замруководителя Исполнительного комитета Казани.