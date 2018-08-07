В Татарстане за 2017 год увеличилось количество льготников по дорогим лекарствам

В Татарстане по итогам 2017 года увеличилось количество пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах. Об этом сообщил министр здравоохранения Марат Садыков.

Он уточнил, что на 10% выросло количество льготников, на лечение которых требуется от 50 до 100 тыс. рублей в год, и на 50% тех, кому требуются препараты на сумму, превышающую 1 млн рублей, передает корреспондент «Реального времени».



Садыков также рассказал, что почти 600 татарстанцев с орфанными заболеваниями обеспечат дорогостоящими лекарствами за счет федерального бюджета.