Экс-игрок «Рубина» Карадениз выставил на продажу Shelby Mustang за 7 млн рублей

Бывший игрок казанского клуба «Рубин» Гекдениз Карадениз выставил на продажу автомобиль Ford Mustang Shelby GT500. Он передал автомобиль в салон «ТрансТехСервис».

Судя по объявлению на Avito, стоимость автомобиля составляет 6 млн 999 тыс. рублей. Пробег Mustang Shelby равен 1 208 км. На передней панели и на ручке переключения передач Карадениз оставил свой автограф.

Согласно открытым источникам информации, в базовой комплектации Ford Mustang Shelby GT500 в США стоит от $ 54 200 (около 3,7 млн рублей).

Напомним, что Гекдениз Карадениз выступал за казанский «Рубин» с 2008 года, провел 300 матчей и забил 52 мяча. В составе «Рубина» турецкий полузащитник дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок России и два Суперкубка.