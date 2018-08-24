Высадка татарстанского «Звездного десанта» в Марий Эл обернулась уголовным делом

Уголовное дело по факту оказания казанской АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» опасных для жизни и здоровья услуг завели в Республике Марий Эл. «Реальное время» получило эксклюзивную информацию о результатах проверки Волжской межрайонной прокуратурой деятельности открытого в Волжске этой организацией филиала известного казанского центра для трудных подростков «Герда».



Напомним, ранее прокуратурой РТ была обнародована информация о нарушениях в казанских филиалах центра «Герда», в которой, в частности, было указано, что центр осуществляет образовательную и медицинскую деятельность в отсутствие необходимых разрешений и лицензий.

Согласно результатам проверки, проведенной Волжской межрайонной прокуратурой, в волжском филиале «Герды» детей содержали в условиях, настолько противоречащих санитарным и противопожарным нормам, что это стало основанием для возбуждения уголовного дела. Руководство АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» настаивает на том, что нарушений допущено не было и намерено отстаивать свою позицию в суде.