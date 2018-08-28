Средний размер ипотечного кредита в Татарстане составил 1,75 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Республике Татарстан по итогам I полугодия 2018 года составил 1 747 тыс. рублей, что на 15,4% выше показателей аналогичного периода 2017 года (1,5 млн рублей).

При этом, по данным НБКИ, Татарстан среди 40 регионов, лидеров по объемам ипотечного кредитования, показал самую значительную динамику роста среднего размера ипотечного кредита.

В целом по России во II квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% (или на 142,8 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,16 млн рублей.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, а также жилищное кредитование, по сути, является одним из основных «драйверов» роста всего розничного кредитования.