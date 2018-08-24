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В Каннах сегодня пройдет татарский Сабантуй

10:56, 24.08.2018
В Каннах сегодня пройдет татарский Сабантуй
Фото: kzn.ru

Сегодня, 24 августа, во французских Каннах пройдет татарский национальный праздник Сабантуй в рамках фестиваля российского искусства.

Стартовал он вчера вечером концертом Государственного ансамбля песни и танца РТ, который прошел в зале театра Дебюсси Дворца фестивалей и конгрессов, передает ТАСС.

Также в Каннах пройдут гала-концерт «Русская ночь», кинопоказы и вечера балета. Организаторами мероприятия выступили Татарстан, МИД, Минкультуры, а с французской стороны — мэрия города Канны и Дворец фестивалей и конгрессов.

Напомним, в Париже возле Эйфелевой башни в прошлом году прошел Сабантуй. После чего потраченными на праздник деньгами заинтересовалась ФАС РТ.

ОбществоКультура Татарстан
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