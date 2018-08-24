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Победителем молодежного «Евровидения» стал российский пианист Иван Бессонов

09:36, 24.08.2018 1
Победителем молодежного «Евровидения» стал российский пианист Иван Бессонов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Российский пианист Иван Бессонов стал победителем на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение». Финал прошел в Эдинбурге. Бессонов исполнил Первый концерт Чайковского.

Конкурентами 16-летнего музыканта были виолончелистка Бергитта Офтестад из Норвегии, словенский скрипач Никола Паянович, чешский контрабасист Инди Стивин, немецкая скрипачка Мира Форон и венгерский саксофонист Матте Бенце. Все финалисты выступали с шотландским симфоническим оркестром БиБиСи, передает «Культура».

Ранее Бессонов выступил в казанском Большом концертном зале имени С. Сайдашева на VII Международном музыкальном фестивале «Белая сирень».

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:12
    Ваня молодец!! Вот его победой точно можно гордиться, это тебе не футболисты с проплаченными играми. "Иван из России потрясающий, просто потрясающий, — говорит главный дирижер Шотландского симфонического оркестра ВВС Томас Даусгор. — С такой фантастической энергией, а еще Иван так прекрасно дорабатывал эпизоды. Вы видите, какой полет мысли. Он всех нас зажег своей игрой". А парню всего 16 лет.
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