Победителем молодежного «Евровидения» стал российский пианист Иван Бессонов

Российский пианист Иван Бессонов стал победителем на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение». Финал прошел в Эдинбурге. Бессонов исполнил Первый концерт Чайковского.

Конкурентами 16-летнего музыканта были виолончелистка Бергитта Офтестад из Норвегии, словенский скрипач Никола Паянович, чешский контрабасист Инди Стивин, немецкая скрипачка Мира Форон и венгерский саксофонист Матте Бенце. Все финалисты выступали с шотландским симфоническим оркестром БиБиСи, передает «Культура».

Ранее Бессонов выступил в казанском Большом концертном зале имени С. Сайдашева на VII Международном музыкальном фестивале «Белая сирень».