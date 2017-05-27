Памяти Рахманинова: юные солисты из Петербурга, Лондона и Тбилиси и ГСО РТ на «Белой сирени»

20:52, 27.05.2017 18 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском Большом концертном зале имени С. Сайдашева открылся VII Международный музыкальный фестиваль «Белая сирень», посвященный памяти великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Сегодня, в первый фестивальный вечер, в проекте художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Татарстана Александра Сладковского выступили юные пианисты - британский музыкант Джордж Харлионо, обладатель Гран-при Grand Piano Competition – грузинский пианист Сандро Небиеридзе, петербургский пианист и композитор Иван Бессонов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 мая
    Вечная слава великому татарину - Сергею Рахманинову!
    Он прославил татарский народ на весь мир!
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