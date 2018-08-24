«Победа» запустит прямые рейсы из Кирова в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы из Кирова в Санкт-Петербург. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте лоукостера.

Перелеты начнут выполняться с 29 октября два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билета варьируется от 1 529 до 8 158 рублей, средняя цена — около 3 000 рублей.

Добавим, ранее появилась информация, что «Победа» будет осуществлять рейсы из Кирова в Санкт-Петербург только с пересадкой в Москве.

Напомним, авиакомпания «Победа» начнет выполнять перелеты из Москвы в Киров и обратно с 28 октября.



