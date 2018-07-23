Лоукостер «Победа» вернется в Киров 28 октября — СМИ

Авиакомпания «Победа» начнет выполнять первые рейсы из Москвы в Киров и обратно с 28 октября.

Лоукостер внес изменения на своем официальном сайте. Среди прочих мест назначения появился кировский аэропорт Победилово, который значится под кодами КИО и KVX. С 28 октября поисковик по данным кодам выдает сообщение «нет мест». Именно эта дата станет временем начала регулярных рейсов, пишет бизнес-портал «Навигатор».

Напомним, авиакомпания «Победа» завершила работу с кировским аэропортом Победилово в январе 2017 года. Причиной явилось окончание срока соглашения о сотрудничестве и отказ аэропорта предоставлять скидки.

