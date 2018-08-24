UC Rusal не будет спонсировать «Формулу-1» в Сочи

UC Rusal Олега Дерипаски отказался от продления спонсорского контракта с «Сочи автодромом», где проходят соревнования «Формулы-1».

«Спонсорский контракт [заключенный] сроком на один год истек, было решено его не продлевать», — цитируют пресс-службу UC Rusal «Ведомости».

В России соревнование проходит с 2014 года. Размер взноса «Сочи автодрома» в проведение гонки тогда был $60 млн. В следующие годы платеж российской стороны увеличивался на определенный процент, прописанный в контракте. C 2017-го взнос полностью оплачивают спонсоры соревнования.

Ранее сообщалось, что гендиректором оператора сочинского Гран-при «Формулы-1» АНО «Росгонки» стал Алексей Титов.