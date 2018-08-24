В Перми отопительный сезон начнется 15 сентября

Начало отопительного сезона в Перми запланировано на 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Самойлов.

Первоначально власти дадут тепло в больницах, детских садах и школах. В жилых домах отопление появится, когда в краевой столице не менее пяти дней продержится температура ниже 8ºС.

Всего к отопительному сезону готовятся более 6 тысяч домов, 280 социальных объектов, 390 центрально-тепловых пунктов и 53 котельные. В настоящее время все детские сады и школы полностью готовы к зиме, добавили в администрации Перми.

Напомним, с 1 августа в Пермском крае выросли тарифы на газ.