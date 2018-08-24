Государственный долг Самарской области сократился на 6 млрд рублей

Менее чем за год региональное правительство сократило государственный долг Самарской области почти на 6 млрд рублей. Об это заявил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий области.

Благодаря комплексным мерам к 1 января этого года госдолг был уменьшен на 3 млрд рублей. Сокращения еще на 3 млрд рублей удалось добиться за истекший период года, рассказали в пресс-службе администрации Самарской области.

«Сегодня мы не можем себе позволить взять дополнительно 10—15 миллиардов заимствований на реализацию самых важных инвестпроектов. Возможности формировать дефицитный бюджет — нет, только с профицитом, чтобы гасить долги предыдущих лет, хотя по бюджету следующего года у нас складывается непростая ситуация», — подчеркнул Азанов.

Напомним, ранее стало известно, что госдолг Удмуртии за год сократился на 1,8 млрд рублей.