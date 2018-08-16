Госдолг Удмуртии за год сократился на 1,8 млрд рублей

Государственный долг Удмуртии снизился, по данным на середину августа, до 48 млрд 135,9 млн рублей. Об этом сообщает Минфин республики. Уменьшение размера госдолга на 200 млн рублей произошло в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов 9 августа.

При этом в июле Минфин УР погасил ранее взятые в конце июня краткосрочные банковские кредиты в размере 4,8 млрд рублей, на эту же сумму увеличился объем заимствований из федерального бюджета. Однако они также краткосрочные — датой возврата в выписке из государственной долговой книги УР стоит 24 августа.

Исходя из данных ведомства на середину августа, долг по бюджетным кредитам составляет 26,2 млрд рублей, по коммерческим кредитам — 12,9 млрд рублей, еще 9 млрд рублей — обязательства по гособлигациям.

Расходы на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики на 1 августа 2018 года составили 1 млрд 287,4 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Добавим, что в сравнении с началом августа 2017 год госдолг региона сократился почти на 1,8 млрд рублей.