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Госдолг Удмуртии за год сократился на 1,8 млрд рублей

10:38, 16.08.2018
Госдолг Удмуртии за год сократился на 1,8 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Государственный долг Удмуртии снизился, по данным на середину августа, до 48 млрд 135,9 млн рублей. Об этом сообщает Минфин республики. Уменьшение размера госдолга на 200 млн рублей произошло в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов 9 августа.

При этом в июле Минфин УР погасил ранее взятые в конце июня краткосрочные банковские кредиты в размере 4,8 млрд рублей, на эту же сумму увеличился объем заимствований из федерального бюджета. Однако они также краткосрочные — датой возврата в выписке из государственной долговой книги УР стоит 24 августа.

Исходя из данных ведомства на середину августа, долг по бюджетным кредитам составляет 26,2 млрд рублей, по коммерческим кредитам — 12,9 млрд рублей, еще 9 млрд рублей — обязательства по гособлигациям.

Расходы на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики на 1 августа 2018 года составили 1 млрд 287,4 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Добавим, что в сравнении с началом августа 2017 год госдолг региона сократился почти на 1,8 млрд рублей.

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