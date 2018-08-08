В России могут расширить возможности для внесудебной блокировки сайтов

Минкомсвязи предложило в досудебном порядке блокировать сайты, содержащие «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и террористической деятельности».



Изменения предлагается внести в закон «Об информации», передают «Ведомости».

«Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры в настоящее время применима только в случае выявления фактов призыва к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.



Ранее сообщалось, что в России провайдерам могут запретить блокировать сайты по собственной инициативе.