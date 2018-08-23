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Главе РТС могут выдать предостережение за заявления о росте цен на бензин — ФАС

21:55, 23.08.2018
Главе РТС могут выдать предостережение за заявления о росте цен на бензин — ФАС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время может выдать предостережение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше за его заявления о росте цен на бензин в 2019 году. Об этом сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

«Эти действия незаконны, он нарушает закон этими заявлениями. Будем рассматривать в ближайшее время [выдачу] предостережения по этому поводу», — цитирует ТАСС Махонина.

Напомним, Аркуша написал письмо в администрацию президента РФ о возможном повышении цен на бензин в 2019 году на 10% из-за повышения акциза и НДС в 2019 году.

ПромышленностьНефтехимия
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