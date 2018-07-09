Захар Прилепин объявил об уходе из батальона армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что в июле покинет пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — приводит его слова издание «Свободная пресса».

Напомним, что Прилепин является лауреатом премии правительства РФ в области культуры.