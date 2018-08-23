«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на турнире в Латвии

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке Латвийских железных дорог в рамках предсезонного турнира.

Матч закончился со счетом 3:2 (1:0; 0:2;1:0; 0:0; 0;1) в пользу «Ак Барса». В составе «барсов» голы реализовали Александр Бурмистров (10-я минута), Роб Клинкхаммер (28-я) и Владислав Кара в серии послематчевых буллитов. За «динамовцев» шайбы забили Андрей Костицын и Артем Артемов.

Ранее «Ак Барс» со счетом 4:2 одержал победу над швейцарским клубом «Давос» в первой игре предсезонного Кубка Латвийской железной дороги.