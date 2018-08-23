Андрей Назаров: «Пройдем во второй раунд плей-офф, и вы увидите у меня такие же усы, как у Черчесова»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров во время совместной пресс-конференции с генеральным менеджером команды Раилом Якуповым сделал необычное обещание по поводу выступления команды в следующем сезоне КХЛ.

«Чтобы давать какие-то обещания насчет усов, надо для начала добиться таких же результатов, как у Черчесова. Вот пройдем первый раунд плей-офф, и вы увидите у меня усы, как у Черчесова.

Мы уже адаптировались к финской площадке», — отметил Назаров на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «волки» не сумели преодолеть первый раунд Кубка Гагарина, уступив челябинскому трактору 4:1 в серии. До этого нижнекамская команда также ни разу не преодолевала первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.