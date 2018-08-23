Алишер Усманов выделит футбольному клубу из Узбекистана $100 млн

Российский миллиардер Алишер Усманов начал спонсировать узбекский футбольный клуб «Пахтакор». Он уже выделил клубу 20 млн долларов — говорится в документальном фильме о бизнесмене, показанном на телеканале «Узбекистан 24».

В ближайшее время «Пахтакор» планирует модернизировать стадион команды. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 100 млн долларов.

«Усманов не покупает клуб «Пахтакор». Он оказывает финансовую помощь компании, которая владеет клубом, в размере $100 млн», — рассказал РБК представитель бизнесмена.



Отметим, что ранее Алишер Усманов продал акции лондонского «Арсенала» за 550 млн фунтов.