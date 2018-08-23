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На реконструкцию здания Управления Росреестра по РТ направят 86,2 млн рублей

16:57, 23.08.2018

На реконструкцию здания Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) по Татарстану направят 86,2 млн рублей. Соответствующий тендер разместило ГИСУ РТ.

Помимо реконструкции самого здания победитель аукциона благоустроит и озеленит прилегающую территорию. Все работы должны быть выполнены до 1 июня 2019 года.

Заявки принимаются до 7 сентября. Победитель станет известен 10 сентября.

Ранее сообщалось, что на ремонт Большого зала Госсовета Татарстана потратят 187 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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