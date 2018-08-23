На реконструкцию здания Управления Росреестра по РТ направят 86,2 млн рублей
На реконструкцию здания Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) по Татарстану направят 86,2 млн рублей. Соответствующий тендер разместило ГИСУ РТ.
Помимо реконструкции самого здания победитель аукциона благоустроит и озеленит прилегающую территорию. Все работы должны быть выполнены до 1 июня 2019 года.
Заявки принимаются до 7 сентября. Победитель станет известен 10 сентября.
Ранее сообщалось, что на ремонт Большого зала Госсовета Татарстана потратят 187 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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