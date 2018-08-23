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МВД по РТ закупит дактилоскопические сканеры за 17,3 млн рублей

15:59, 23.08.2018
МВД по РТ закупит дактилоскопические сканеры за 17,3 млн рублей
Фото: pxhere.com

МВД по РТ объявило тендер на поставку дактилоскопических сканеров для нужд ведомства за 17,3 млн рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета.

Ведомство собирается приобрести 75 сканеров «Папилон ДС-45» для ладоней и 35 сканеров «Папилон ДС-30Н» для четырех пальцев. Оборудование должно быть поставлено до 1 декабря.

На данный момент единственным, кто заявился на аукцион, стало АО «Папилон». Победителя определят 27 августа.

Ранее стало известно, что управления МВД по Татарстану, Удмуртии, Пензенской области, Чувашии и ряда других регионов закупят мобильные ладонные дактилоскопические сканеры для проведения идентификации личности онлайн.

ОбществоВласть Татарстан
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