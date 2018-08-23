МВД по РТ закупит дактилоскопические сканеры за 17,3 млн рублей

МВД по РТ объявило тендер на поставку дактилоскопических сканеров для нужд ведомства за 17,3 млн рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета.



Ведомство собирается приобрести 75 сканеров «Папилон ДС-45» для ладоней и 35 сканеров «Папилон ДС-30Н» для четырех пальцев. Оборудование должно быть поставлено до 1 декабря.

На данный момент единственным, кто заявился на аукцион, стало АО «Папилон». Победителя определят 27 августа.

Ранее стало известно, что управления МВД по Татарстану, Удмуртии, Пензенской области, Чувашии и ряда других регионов закупят мобильные ладонные дактилоскопические сканеры для проведения идентификации личности онлайн.