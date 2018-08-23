Оренбургский областной суд рассмотрит апелляцию на арест Евгения Арапова
Оренбургский областной суд определил дату заседания по апелляции защиты мэра Оренбурга Евгения Арапова на арест.
Слушания состоятся в пятницу утром, 24 августа. Сторона защиты требует отпустить главу города из СИЗО, а также добиться домашнего ареста. Апелляция была подана 20 августа, пишет RIA56.
Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.Общество
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